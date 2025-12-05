Antonio Mohamed: "cerrar en casa ganando 1-0, a cualquier precio"

Han pasado cinco años desde que Antonio Mohamed salió de los colores de Rayados, a quienes guió en su quinto título de Liga MX. Ahora, en semifinales sentado en el banquillo contrario tiene en sus manos la oportunidad de tomar a su ex equipo como plataforma para buscar la final que lo acerque al bicampeonato.

Rayados colgó el 1-0 en el primer episodio de semifinal y en la vuelta amenaza la casa de quien fue su entrenador en la temporada 2019-20. Pese a que llegan en ventaja, el partido tuvo más oportunidades de gol de los Diablos Rojos: 11 tiros versus seis.

“Se lo dije a los jugadores recientemente. Si me decían cuando empezaba el torneo que teníamos que cerrar en casa ganando 1-0 para llegar a la final, lo compraba a cualquier precio. Así que, bienvenido, está comprado ya. Así que, veremos el partido en casa y trataremos de hacer la tarea nosotros”.

El ‘Turco’ ha llegado a seis finales de Liga MX; la última fue en mayo de este mismo año, cuando rompió una larga racha sin títulos en los Diablos Rojos. La "época dorada" de Diablos ocurrió entre 1998 y 2010, donde ganaron cinco títulos de liga y en el Clausura 2025 ganó el número 11.

“(Ante Rayados en la ida) iniciamos con una línea cinco y a veces perdíamos un jugador en la creación. En el segundo tiempo decidimos modificar a cuatro y nos sentimos más cómodos. A veces en los momentos de los partidos se piden diferentes cosas. Sabemos que tenemos que jugar en nuestra cancha y lo que nos queda es ganar, ¿no?”, dijo postpartido ante Monterrey.

Toluca aún no tiene de vuelta a su capitán Alexis Vega tras sus lesiones esta temporada, una de ellas en los tendones.

“No sabemos todavía, vamos a esperar estos días. Tenemos tres días todavía. Sí está disponible, seguramente yo creo utilizarlo”, comentó Mohamed.

En Liga MX solo cuatro equipos han logrado convertirse en bicampeones: América, Pumas, Atlas y León.

DATO:

Mohamed ha superado seis de siete Semifinales; la única que no ganó fue con Pumas:

Apertura 2012; Apertura 2014; Clausura 2016; Apertura 2017; Apertura 2019; Apertura 2023 (PUMAS); Clausura 2025.

DATO:

Cuatro equipos han logrado convertirse en bicampeones de la Liga MX: