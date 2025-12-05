Lectura 2:00 min
Antonio Mohamed: "cerrar en casa ganando 1-0, a cualquier precio"
El entrenador no mira con preocupación la ventaja de Rayados y siente que será sencillo avanzar a la final para convertir al equipo en el quinto bicampeón de Liga MX.
Han pasado cinco años desde que Antonio Mohamed salió de los colores de Rayados, a quienes guió en su quinto título de Liga MX. Ahora, en semifinales sentado en el banquillo contrario tiene en sus manos la oportunidad de tomar a su ex equipo como plataforma para buscar la final que lo acerque al bicampeonato.
Rayados colgó el 1-0 en el primer episodio de semifinal y en la vuelta amenaza la casa de quien fue su entrenador en la temporada 2019-20. Pese a que llegan en ventaja, el partido tuvo más oportunidades de gol de los Diablos Rojos: 11 tiros versus seis.
“Se lo dije a los jugadores recientemente. Si me decían cuando empezaba el torneo que teníamos que cerrar en casa ganando 1-0 para llegar a la final, lo compraba a cualquier precio. Así que, bienvenido, está comprado ya. Así que, veremos el partido en casa y trataremos de hacer la tarea nosotros”.
El ‘Turco’ ha llegado a seis finales de Liga MX; la última fue en mayo de este mismo año, cuando rompió una larga racha sin títulos en los Diablos Rojos. La "época dorada" de Diablos ocurrió entre 1998 y 2010, donde ganaron cinco títulos de liga y en el Clausura 2025 ganó el número 11.
“(Ante Rayados en la ida) iniciamos con una línea cinco y a veces perdíamos un jugador en la creación. En el segundo tiempo decidimos modificar a cuatro y nos sentimos más cómodos. A veces en los momentos de los partidos se piden diferentes cosas. Sabemos que tenemos que jugar en nuestra cancha y lo que nos queda es ganar, ¿no?”, dijo postpartido ante Monterrey.
Toluca aún no tiene de vuelta a su capitán Alexis Vega tras sus lesiones esta temporada, una de ellas en los tendones.
“No sabemos todavía, vamos a esperar estos días. Tenemos tres días todavía. Sí está disponible, seguramente yo creo utilizarlo”, comentó Mohamed.
En Liga MX solo cuatro equipos han logrado convertirse en bicampeones: América, Pumas, Atlas y León.
DATO:
Mohamed ha superado seis de siete Semifinales; la única que no ganó fue con Pumas:
- Apertura 2012; Apertura 2014; Clausura 2016; Apertura 2017; Apertura 2019; Apertura 2023 (PUMAS); Clausura 2025.
DATO:
Cuatro equipos han logrado convertirse en bicampeones de la Liga MX:
- América – Apertura 2023, Clausura 2024, DT André Jardine.
- Atlas – Apertura 2021, Clausura 2022, DT Diego Cocca.
- León – Apertura 2013, Clausura 2014, DT Gustavo Matosas.
- Pumas – Apertura 2004, DT Hugo Sánchez.