Tampico e Irapuato disputan título con motivación a largo plazo

La final de vuelta del torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión tiene una motivación extra para sus contendientes, Jaiba Brava e Irapuato.

Y es que además del trofeo, el ganador firmará el primer requisito para aspirar a quedarse con una plaza fija dentro de este circuito, ya que hasta el momento (temporada 2025-26) ambos participan con etiqueta de invitados.

La Liga de Expansión fue creada por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en verano de 2020 en reemplazo de la extinta Liga de Ascenso. Su principal característica es que no tiene validación para que sus campeones escalen a la Liga MX.

Jaiba Brava fue uno de los 16 participantes en el primer torneo, Apertura 2020, obteniendo el título tras vencer 4-3 a Atlante en el marcador global de la final.

Pero la plaza fija del equipo también conocido como Tampico Madero duró apenas cuatro torneos, ya que para el Apertura 2022 cambió de propietarios y se transformó en Atlético La Paz. Grupo Orlegi, dueño de Santos y Atlas en Liga MX, había tenido el 100% de sus acciones desde 2018.

Fue hasta el Apertura 2024 cuando la Jaiba Brava regresó a la Liga de Expansión mediante una invitación desde la Liga Premier FMF (tercera división del futbol mexicano) y con un nuevo grupo de 18 propietarios locales.

En cancha, respondieron de inmediato y fueron finalistas del Clausura 2025, aunque perdieron en penales (4-5) ante Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (UDG). Fue la tercera final de su historia en Liga de Expansión, aunque las dos anteriores (la ganada en el Apertura 2020 y la perdida en el Apertura 2021) fueron bajo la propiedad de Grupo Orlegi.

Según declaraciones de directivos de ambos equipos, en caso de ganar el Campeón de Campeones de la temporada 2025-26, el premio sería obtener la plaza fija en Liga de Expansión y dejar de ostentar la categoría de invitado.

Al no haber ascenso a la Liga MX, esa es una de los principales incentivos para Jaiba Brava e Irapuato en la final del Apertura 2025.

“Una vez que estemos participando en cualquier competencia lo importante es ganar. Podemos obtener beneficios si somos campeones de la liga y en 2026 Campeón de Campeones, ya que así dejaríamos de ser invitados; eso es una motivación”, mencionó Pedro Beltrán, director deportivo del equipo tamaulipeco, a la cadena ESPN.

Tras un reciente proceso legal entre equipos de la Liga de Expansión y la FMF, resuelta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), se estipuló que el ascenso y descenso hacia la Liga MX regresará en la temporada 2026-27, aunque con requisitos aún por definir.

Pero un requisito entendido de antemano es que los equipos que aspiren a ascender a la Liga MX deben tener plaza fija en Liga de Expansión.

Por ello, el título del Apertura 2025 sería un primer paso tanto para Jaiba Brava como para Irapuato para aspirar a regresar, eventualmente, a la primera división. Ambos ya tienen esa experiencia, aunque ocurrió hace más de 20 años.

La pelea está abierta tras el 0-0 registrado en la final de ida, el sábado 29 de noviembre, en el estadio Sergio León Chávez de Irapuato.

En caso de otro empate este sábado 6 de diciembre en el estadio Tamaulipas, habrá tiempos extras o penales para concretar al reemplazo de Leones Negros como campeón de la Liga de Expansión, que está viviendo su onceavo torneo.

Hasta ahora, Atlante es el máximo ganador de este circuito con tres títulos, seguido de Tapatío (filial de Chivas) con dos. Luego vienen cinco equipos con una estrella: Atlético Morelia, Jaiba Brava, Leones Negros, Tepatitlán y Cancún FC.

Por su parte, Irapuato ganó un campeonato de división de plata por última vez en el Clausura 2011, cuando todavía estaba abierto el ascenso a Liga MX, aunque lo perdió ante Xolos de Tijuana.

FINAL DE VUELTA – LIGA DE EXPANSIÓN APERTURA 2025