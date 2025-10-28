Peñoles tiene buen trimestre por precio del oro y la plata

Industrias Peñoles, un grupo minero-metalúrgico líder mundial en plata afinada y matriz de Fresnillo, tuvo un desempeño trimestral favorable luego de los precios históricos de los metales preciosos; sin embargo, sus volúmenes de producción la llevaron a reportar ingresos por debajo de las expectativas.

En el tercer trimestre del 2025, los precios de los metales preciosos que la compañía produce y vende aumentaron en comparación con los del mismo trimestre del año anterior, siendo de 39.7% para el oro y de 34.4% en el caso de la plata, dijo en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

"El oro se vio impulsado por factores como las compras de bancos centrales, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre generada por las políticas comerciales y arancelarias de Estados Unidos", dijo Peñoles. "A esto se sumó una nueva reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y la debilidad del dólar".