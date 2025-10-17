El oro supera los 4,300 dólares y se encamina a su mayor alza semanal desde 2008

El oro superó los 4,300 dólares la onza este viernes, apuntando a su mayor alza semanal desde diciembre de 2008, ya que la incertidumbre geopolítica y económica, junto con las crecientes apuestas de recortes de tasas de interés en Estados Unidos, llevaban a los inversores a este activo de refugio.

El oro al contado subía un 0.2%, a 4,335.87 dólares por onza, a las 3:29 a.m. hora de la CDMX tras tocar un pico histórico de 4,378.69 dólares. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre ganaban un 1%, a 4,348.9 dólares.

En lo que va de semana, el lingote acumula una mejora del 8.1%. Más temprano en la sesión, el metal dorado se encaminó de forma temporal a su mayor ganancia desde septiembre de 2008, cuando el colapso de Lehman Brothers alimentó la crisis financiera mundial.

"Con las expectativas de recorte de tasas, los riesgos geopolíticos y las persistentes preocupaciones bancarias en juego, el entorno sigue siendo muy favorable para el oro", dijo Alexander Zumpfe, de Heraeus Metals Germany. "Es posible una consolidación a corto plazo, dadas las condiciones de sobrecompra".

Desde el punto de vista técnico, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) del oro se sitúa en 88, lo que indica que el metal está sobrecomprado.

SPDR Gold Trust, el mayor fondo cotizado en bolsa respaldado por oro del mundo, dijo que sus tenencias aumentaron a 1,034.62 toneladas el jueves, su nivel más alto desde julio de 2022.

La plata al contado cedía un 0.5%, a 53.96 dólares la onza, tras alcanzar un máximo histórico de 54.47 dólares al hilo del alza del oro y una compresión de posiciones cortas en el mercado al contado. El metal registra una subida semanal del 7.3 por ciento.

El platino caía un 3.3%, a 1,656.9 dólares, y el paladio perdía un 2.9%, a 1,566.3 dólares.