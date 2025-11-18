Oro rebota tras dato de empleo en EU y con el mercado atento a la Fed

Los precios del oro subieron el martes tras haber tocado mínimos de más de una semana, respaldados por las débiles cifras de empleo en Estados Unidos, mientras los inversionistas evaluaban la probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en diciembre.

El oro al contado subió 0.6%, a 4,068.05 dólares la onza, tras marcar un mínimo desde el 10 de noviembre. Los futuros en Estados Unidos para entrega en diciembre cayeron 0.2% a 4,068.40 dólares.

Datos publicados el martes mostraron que el número de estadounidenses que reciben prestaciones por desempleo se situó en su nivel más alto en dos meses a mediados de octubre, con un aumento de las solicitudes continuas de prestaciones por desempleo a 1.9 millones en la semana que finalizó el 18 de octubre.

“Los datos están impulsando ligeramente las esperanzas del mercado de una bajada de tasas en diciembre. Esto está ayudando al oro y la plata, que están tratando de romper una racha de tres días de pérdidas”, afirmó Tai Wong, operador independiente de metales.

Los mercados han reducido sus apuestas a una rebaja de tasas en diciembre a poco más del 50% de probabilidades, frente al 67% de la semana pasada, según la herramienta FedWatch de CME.

El largo cierre del Gobierno estadounidense, que finalizó la semana pasada, interrumpió la publicación de los datos económicos oficiales, lo que dejó a las autoridades monetarias y a los operadores con incertidumbre antes de la reunión de política monetaria del mes que viene.

Los operadores esperan que la reanudación de la publicación de los datos oficiales favorezca un recorte de tasas en diciembre, pero esas esperanzas se desvanecen a medida que más autoridades de la Fed dan señales de cautela.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subió 1%, a 50.67 dólares la onza; el platino se disparó 7%, a 1,544.66 dólares; y el paladio cayó 1.2%, a 1,409.72 dólares.