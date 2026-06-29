El oro cae más de 1% por temores sobre mayor inflación ante tensiones en Oriente Medio

El ⁠oro bajaba este lunes, ya que las recientes hostilidades en el golfo Pérsico ⁠avivaban los temores inflacionarios y reforzaban las expectativas de subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que ejercía presión sobre el metal, que no ⁠rinde intereses.

El oro al ⁠contado bajaba un 1.3%, a 4,036.19 dólares por onza, a las 10:53 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en agosto caían un 1.1%, a 4,051 dólares por onza.

El oro registró el viernes una caída semanal del 1.7% y se encaminaba hacia su cuarta pérdida mensual consecutiva superior al 10 por ciento.

Irán y Estados Unidos acordaron poner fin a las recientes hostilidades en el golfo Pérsico y reanudar las conversaciones sobre su disputa por el estrecho de Ormuz, dijo el domingo un funcionario estadounidense.

Irán lanzó misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Baréin en la madrugada del domingo, poco después de que el presidente Donald Trump amenazó con que la República Islámica dejaría de existir si no respetaba el acuerdo para poner fin a la guerra.

"Los precios del oro se encuentran bajo presión, ya que los inversores siguen sin tener claro cómo avanzarán las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán", señaló el analista de ActivTrades, Ricardo Evangelista, quien añadió que un nuevo recrudecimiento de la tensión podría elevar los precios de la energía, reavivar los temores inflacionarios y reforzar las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de los bancos centrales.

Aunque ⁠el oro suele considerarse una cobertura frente a la inflación, ⁠su atractivo tiende a disminuir en ⁠un entorno de tasas de interés elevadas, ya que no genera intereses.

Los mercados están descontando ⁠tres subidas de tasas de interés de la Fed este año, con una probabilidad de alrededor del 61% de que se produzca una subida en septiembre, mostró la herramienta FedWatch de CME.

Los inversores esperan ahora los datos de empleo de ADP de junio y las cifras de empleo no agrícola de Estados Unidos para obtener más pistas sobre la orientación de la política monetaria de la Fed.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado caía un 2.4%, a ⁠57.73 dólares por onza, mientras que el platino bajaba un 1.4%, a 1,590.70 dólares, y el paladio subía un 0.6%, a 1,216.67 dólares.