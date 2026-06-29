China se compromete a apoyar la soberanía nacional de Bielorrusia

China apoya a Bielorrusia en la defensa de su ⁠soberanía nacional, su independencia y su integridad territorial, según dijo este lunes en Pekín el presidente chino, Xi ⁠Jinping, al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ⁠según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de China.

La visita de Lukashenko a China se produce tras las conversaciones que mantuvo la semana pasada con el presidente ruso, Vladímir Putin. La reunión se produce en un contexto de creciente tensión entre Bielorrusia y Ucrania, cuyo presidente, Volodímir Zelenski, afirma creer que Putin está intentando que Lukashenko intensifique su apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania.

Xi afirmó que China y Bielorrusia "deben mantener una comunicación estratégica, promover el avance continuo de las relaciones bilaterales a un alto nivel y beneficiar en mayor medida a los pueblos de ambos países", según indicó el ministerio en su página web.

China está dispuesta a seguir prestando asistencia, dentro de sus posibilidades, para el desarrollo y ⁠la construcción de Bielorrusia, dijo Xi.

Las relaciones ⁠entre China y ⁠Bielorrusia se encuentran en su "punto álgido histórico", según informó este ⁠lunes el canal de Telegram de la presidencia bielorrusa, Pul Pervogo.

"Esto es exactamente lo que ya habíamos comentado contigo", respondió Lukashenko, según la publicación de Telegram. "Y quizás, en cierta medida, lo que habíamos soñado en vísperas de esta cooperación global entre Bielorrusia y (...) China".