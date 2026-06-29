Precios del petróleo abren la semana al alza tras nuevos ataques entre EU e Irán

Los precios del ⁠petróleo subían este lunes tras varios días de ataques recíprocos entre Estados Unidos e Irán, que ⁠pusieron de manifiesto la fragilidad de su acuerdo de paz provisional y volvieron a ralentizar el transporte de energía a través del estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo Brent subían 45 centavos, o un 0.6%, ⁠hasta situarse en 72.44 dólares el ⁠barril, a las 06:27 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate estadounidense se situaba en 70.05 dólares el barril, con un alza de 82 centavos, o un 1.2 por ciento.

"El mercado del petróleo sigue enfrentándose a numerosos riesgos. Aun así, los agentes parecen estar… centrados en lo que significaría para el equilibrio mundial una recuperación continuada de los flujos de petróleo", señalaron los analistas de ING en una nota publicada este lunes.

"Esta complacencia resulta extraña y, sin duda, conlleva un riesgo al alza significativo si la recuperación de la oferta resulta lenta".

El crudo Brent descendió un 10.6% la semana pasada, su tercer descenso semanal, después de que los envíos de crudo a través del estrecho alcanzaran la semana pasada su nivel más alto desde que comenzara la guerra de EU e Israel en Irán a finales de febrero.

Sin embargo, el tráfico se ha ralentizado desde entonces tras los nuevos ataques contra buques en el estrecho a partir del jueves, incluido un petrolero vinculado a Qatar, lo que desencadenó ataques por parte de EU e Irán en la peor escalada desde que firmaron un acuerdo de paz provisional. Para frenar la subida de los precios del petróleo, Irán y EU acordaron poner fin a las recientes hostilidades en el golfo Pérsico y reanudar las conversaciones sobre su disputa en torno al estrecho de Ormuz, según dijo el domingo un ⁠funcionario estadounidense.

"Es probable que el mercado reevalúe su hipótesis de ⁠una rápida recuperación del suministro de petróleo procedente ⁠del golfo Pérsico", señalaron los analistas de ANZ en una nota.

El gigante petrolero saudí Aramco reanudó el viernes las ⁠cargas de crudo en su terminal de Ras Tanura, al oeste del estrecho de Ormuz, tras una interrupción de casi cuatro meses, a medida que los productores de petróleo aumentaban la producción y las exportaciones de cara a un acuerdo provisional.

Las operaciones de carga continuaron incluso después de que un helicóptero de la empresa se estrellara el domingo en Ras Tanura, causando la muerte de 14 ciudadanos. Se desconoce la causa del accidente.

"Los flujos físicos se ven limitados por los retrasos en los buques cisterna, las infraestructuras dañadas ⁠y las paradas de producción. Podría llevar el resto del año que el suministro se acerque a los niveles previos al conflicto", afirmaron los analistas de ANZ.