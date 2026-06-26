Precio del oro anota su cuarta pérdida semanal consecutiva

El oro subió el viernes debido al debilitamiento del dólar y a que las expectativas de alzas de las tasas de interés en Estados Unidos se moderaron ligeramente tras los datos de inflación, pero los precios seguían encaminados hacia su cuarta pérdida semanal consecutiva.

El oro al contado subió un 1.3%, a 4,077,64 dólares por onza, a las 1735 GMT.

Los futuros del oro estadounidense con entrega en agosto cerraron con un avance del 1.2%, a 4,096.30 dólares por onza.

El dólar estadounidense retrocedió desde sus máximos recientes tras la publicación el jueves del indicador de inflación preferido por la Fed.

El índice de precios de los gastos de consumo personal de Estados Unidos se disparó un 4.1% en los 12 meses hasta mayo, coincidiendo con las previsiones de los economistas en una encuesta de Reuters.

Los operadores están descontando una probabilidad de alrededor del 59% de que haya una subida de tasas en Estados Unidos en septiembre, por debajo de la expectativa anterior del 64%, según la herramienta FedWatch de CME Group.

El oro está experimentando un ligero repunte tras sufrir presiones vendedoras a principios de esta semana, según Jim Wyckoff, analista de mercado de American Gold Exchange.

El oro al contado alcanzó a principios de esta semana un mínimo de más de siete meses y los precios registraron una caída del 2.1% en la semana.

TD Securities señaló en una nota que, dada la relación inversa del oro tanto con el aumento de los precios del petróleo como con la fortaleza del dólar estadounidense, la solidez sostenida de los mercados energéticos podría ejercer una mayor presión a la baja sobre el metal precioso en los próximos meses.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subió un 2.2%, a 59.12 dólares por onza, el platino ganó un 2%, a 1,632.80 ,dólares y el paladio se disparó un 2.5%, a 1,213.87 dólares, todos con caídas semanales.