El oro cae más de 1% ante el fortalecimiento del dólar

Los precios del oro cayeron más del 1% el martes, mientras el dólar alcanzaba máximos de tres meses y los operadores esperaban datos económicos estadounidenses en busca de pistas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.

El oro al contado bajó 1.6% hasta los 3,932.06 dólares. Los futuros del oro estadounidense con vencimiento en diciembre descendieron 1.3% y cerraron en 3,960.50 dólares.

El índice del dólar (DXY) cotizó a máximos de tres meses, lo que encareció el oro para los tenedores de otras divisas.

"Dado que el dólar está alcanzando nuevos máximos, estamos viendo que esto tiene un impacto negativo en el mercado del oro, parte de esta reciente fortaleza del dólar y el impacto negativo en el mercado del oro proviene de la menor probabilidad de un posible recorte de tasas (de la Reserva Federal) en diciembre", dijo David Meger, director de Operaciones con Metales de High Ridge Futures.

Aunque el banco central estadounidense recortó la tasa de interés la semana pasada, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugirió que la reducción de los costos de financiación podría ser la última del año.

Ante la probable prolongación del cierre del gobierno estadounidense, que paraliza la publicación de datos oficiales, los inversionistas se centran ahora en informes económicos no oficiales, como el Informe Nacional de Empleo de ADP. El informe de ADP correspondiente a octubre se publicará el miércoles.

Las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal han puesto de relieve las diferentes perspectivas sobre cómo abordar la actual brecha de datos.