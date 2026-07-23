El oro cae 1% en la apertura; repunte del petróleo pone atención en alzas de tasas de la Fed

El ⁠oro retrocedía este jueves, ya que la intensificación del conflicto en ⁠Oriente Medio provocaba un repunte de los precios del petróleo y avivaba las preocupaciones de los inversionistas de que las presiones inflacionarias puedan empujar a la Reserva ⁠Federal de Estados Unidos a subir ⁠las tasas de interés más adelante este año.

El oro al contado caía un 1%, a 4,087.90 dólares por onza, a las 10:45 GMT, tras haber alcanzado el miércoles su nivel más alto desde el 7 de julio, a 4,165.87 dólares por onza. Los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en agosto bajaban un 1.5%, a 4,091.20 dólares.

"Los mercados han demostrado que no están dispuestos a renunciar al nivel de los 4.000 dólares sin oponer resistencia", afirmó Nikos Tzabouras, analista senior de mercados de Tradu.com, propiedad de Jefferies.

Tzabouras añadió que la escalada geopolítica, el aumento de los precios del petróleo y las perspectivas de que las tasas de interés se mantengan altas durante más tiempo dejan al oro expuesto a caídas más pronunciadas, hacia los 3.900 dólares, en los próximos días.

Los operadores están descontando una probabilidad de alrededor del 78% de que la Fed suba las tasas de interés en septiembre, frente al 68% del miércoles, según la herramienta FedWatch de CME.

Los hutíes, alineados con Irán, dijeron haber atacado ⁠dos petroleros saudíes como parte de un bloqueo ⁠naval contra Arabia Saudita, lo que ⁠amenaza con crear un segundo cuello de botella en el suministro mundial de petróleo. El ⁠Ejército estadounidense completó su duodécima noche consecutiva de ataques contra Irán, lo que provocó nuevas represalias.

Los precios del petróleo subían por quinto día consecutivo.

En tanto, es prácticamente seguro que el Banco Central Europeo mantendrá las tasas de interés sin cambios este jueves, pero dejará la puerta abierta a otra subida de tasas en septiembre.

Entre otros metales, la plata al contado bajaba 1.8% a 58.6591 dólares por ⁠onza, el platino caía 1.4% a 1,622.33 dólares y el paladio perdía 1.6% a 1,270.04 dólares.