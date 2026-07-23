La ministra española Yolanda Díaz se presenta como candidata para dirigir la OIT

España designó este jueves a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como candidata para dirigir la agencia ⁠de trabajo de las Naciones Unidas, lo que podría convertirla en la primera mujer al frente de la organización, en un momento en que esta se enfrenta a una crisis financiera debido al impago de Estados Unidos.

El Gobierno español afirmó que la candidatura ⁠de Díaz al puesto más alto de la Organización ⁠Internacional del Trabajo reflejaba su trayectoria en materia de reformas laborales, incluidas medidas que han ayudado a reducir el empleo temporal y han contribuido a alcanzar niveles récord de empleo en España.

"Yolanda Díaz ha impulsado algunas de las reformas laborales y sociales más significativas de los últimos años, todas ellas logradas a través del diálogo social y que han dado lugar a 30 acuerdos", señaló en un comunicado.

A Díaz, que fundó la coalición multipartidista de izquierdas Sumar en 2023, se le atribuye el mérito de haber aumentado sustancialmente el salario mínimo, aunque sus relaciones con los grupos empresariales españoles se han ido deteriorando progresivamente. Tampoco ha cumplido aún su promesa de reducir la semana laboral.

Se espera que Díaz se enfrente al actual director general, el togolés Gilbert Houngbo, por el puesto más alto de la agencia con sede en Ginebra, que establece las normas laborales internacionales y promueve los derechos de los trabajadores en sus 187 Estados miembros.

El mandato de Houngbo finaliza en 2027, y las elecciones están previstas para noviembre de este año.

La OIT no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters. La organización se enfrenta a una presión financiera cada vez mayor, ya que Estados Unidos ha esbozado planes para no pagar sus contribuciones durante el próximo ejercicio fiscal.

Estados Unidos, que durante mucho tiempo ha sido el mayor contribuyente de la OIT, adeuda 257 millones de francos suizos (315 millones de dólares) en concepto de contribuciones asignadas y atrasos a fecha de 17 de julio.

Houngbo ha sido objeto de críticas por parte del personal y de los Estados miembros por sus planes de reformar la organización y hacer frente a su déficit de liquidez.

Un alto diplomático declaró a Reuters que la candidatura de ⁠Díaz contaría con el apoyo de muchos Estados europeos.

Este mes, la Casa ⁠Blanca respaldó un proyecto de ley de gastos de la ⁠Cámara de Representantes para el próximo ejercicio fiscal, que finaliza en septiembre de 2027, que elimina la financiación estadounidense para varias organizaciones internacionales, incluida la ⁠OIT, como parte de unos recortes más amplios que afectan a organismos como la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

La Misión de Estados Unidos en Ginebra no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Reuters informó en junio de que la agencia había revocado el nombramiento de un funcionario estadounidense para un puesto de alta dirección debido a los retrasos en los pagos de Estados Unidos, lo que puso de relieve los problemas de liquidez que la han obligado a suprimir 120 puestos de trabajo, congelar la contratación y aplicar otras medidas de recorte de gastos.

Fundada en 1919, ⁠la OIT es única dentro del sistema de las Naciones Unidas por reunir a Gobiernos, empresarios y trabajadores a través de una estructura tripartita para desarrollar normas laborales mundiales.