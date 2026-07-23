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La Unión Europea impone a Google una multa de 890 millones de euros
Google fue multada este jueves con un total de 890 millones de euros (1,000 millones de dólares) por incumplir las normas de la Unión Europea destinadas a frenar el poder de las grandes empresas tecnológicas.
Google, de Alphabet, fue multada este jueves con un total de 890 millones de euros (1,000 millones de dólares) por incumplir las normas de la Unión Europea destinadas a frenar el poder de las grandes empresas tecnológicas, según informó la Comisión Europea.
Sin embargo, es probable que el gigante tecnológico estadounidense evite nuevas multas, ya que los reguladores de la UE elogiaron los avances positivos en sus esfuerzos continuos por cumplir con esta legislación histórica.
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Las multas ponen de relieve la determinación de la UE de impedir que las grandes empresas tecnológicas obstaculicen a sus competidoras, haciendo caso omiso de las críticas de Estados Unidos y de las amenazas de aranceles de represalia.