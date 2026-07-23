Inteligencia Artificial: 66% de las empresas en México sigue en pruebas piloto

Cada vez más empresas experimentan con la Inteligencia Artificial (IA), pero la mayoría aún no consigue implementarla en sus procesos. En México, el 66% de las organizaciones permanecen en pruebas piloto sin lograr escalar, de acuerdo con el estudio ¡Ay, ay, ay, AI! México y el nuevo desafío tecnológico, realizado por Accenture, IPADE Business School y Empresas Globales.

El motivo por el que existen más programas pilotos que estrategias implementadas, puede deberse a que en las empresas mexicanas la brecha no sólo es tecnológica, sino también influye el liderazgo, la gobernanza y la ejecución, explica Rafael Ramírez de Alba, profesor y director del Área de Entorno Económico en IPADE Business School.

De acuerdo con el estudio, alrededor del 95% de las pruebas no suelen fallar por un problema técnico, sino porque no está claro el objetivo, propósito y valor en la organización.

Cuando la IA se queda en la fase piloto

Muchas organizaciones ya cuentan con chatbots internos, automatización de tareas cognoscitivas, pero aún se presenta un camino por recorrer. Es decir, el 43% de las empresas aún trabaja en definir y afinar su estrategia de IA.

Rafael Ramírez de Alba, expresa que la adopción de la IA se mantiene, pero la escala es minoritaria, aunado a que algunas organizaciones se quedan en el discurso, pero pocas logran la implementación.

La escala no nace de acumulación de pilotos, nace cuando la IA se inserta en una transformación más amplia y más profunda”, comenta.

Por otra parte, la asignación del presupuesto en IA presenta falta de claridad en los CEOs, porque 34% desconoce sobre este aspecto. Mientras que 47% sabe que se destina entre el 1 y 5% del presupuesto.

Las visiones de los CEOs y el Consejo

El estudio contempla las opciones y posturas de los CEOs y miembros del Consejo con respecto a las prioridades en el uso de la IA en las organizaciones.

En este sentido, los CEOs se caracterizan por privilegiar la velocidad, casos de uso y resultados; mientras que los consejeros se preocupan más por la gobernanza, la asignación de capital, reputación y ejecución.

Las visiones son distintas…pero algo que hay que recordar es que la IA puede aprovecharse para todo. El problema es que nos obliga a ser muy estratégicos y disciplinados en donde se quiere usar y que no se queden en pilotos aislados”, señala Rafael Ramírez de Alba.

A pesar de las diferencias, el 43% de los CEOs tiene expectativas positivas durante los próximos tres años, ya que esperan una visión transformacional.

Más allá de las prioridades por parte de los CEOs y miembros del Consejo, ambos coinciden en que la IA no se trata de una tendencia pasajera, sino que es una estrategia necesaria. Por ende, para que los programas pilotos escalen, se requiere de confianza, supervisión y capacitación.

¿Cómo salir de las pruebas piloto?

Para evitar el cuello de botella en las organizaciones con la acumulación de pruebas piloto, es importante enfocarse en cómo aprovechar la información y con base en ello, tomar decisiones por parte del talento humano.

“La madurez de datos sigue siendo insuficiente para la mayoría. Las organizaciones que conviertan sus datos en un activo ordenado y gobernado, podrán capitalizar la era agéntica (nteligencia artificial autónoma), donde la verdadera ventaja competitiva se construye: datos, plataformas y gobierno”, se menciona en el estudio.

Una de las recomendaciones es clasificar las iniciativas en tres categorías: productividad transversal, optimización de procesos críticos y apuestas estratégicas de crecimiento, esto con la intención de construir un portafolio corporativo de IA.

Por otra parte, se requiere establecer marcos éticos en la IA, pero sin que lleguen a ser exigentes o pesados. Lo ideal es definir niveles de riesgo, criterios de aprobación y supervisión humana.

La adopción de la Inteligencia Artificial no se basa en el número de pilotos o programas software, sino por su capacidad para transformar procesos y generar valor.