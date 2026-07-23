Rubio califica de "preocupantes" las acciones de China en el mar de China Meridional

El secretario de ⁠Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, describió las acciones de China en el mar de China ⁠Meridional como "preocupantes", al reafirmar los compromisos de defensa de Washington con Filipinas tras una serie de enfrentamientos marítimos con Pekín esta semana.

Las declaraciones de Rubio se produjeron después de que Filipinas acusara a una embarcación de ⁠la guardia costera china de disparar el jueves ⁠un cañón de agua contra un buque estatal de pesca cerca del bajo de Masinloc, causando un impacto indirecto.

"El mundo entero lo vio, y es preocupante", dijo Rubio a periodistas al margen de la reunión de la ASEAN en Manila. "Tenemos un papel, y no vamos a abandonar a nuestros aliados. Lo hemos dejado meridianamente claro", afirmó.

El incidente del jueves siguió a un enfrentamiento ocurrido el lunes en el banco de arena Ayungin, donde el ejército de Filipinas dijo que un marinero filipino resultó herido tras ser golpeado con una porra por personal de la guardia costera china.

El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó las acciones de China de "peligrosas y provocadoras".

El bajo de Masinloc, al igual que el banco de arena Ayungin, se ha convertido en un foco de tensión en la ya tensa relación entre Filipinas y China, que siguen enfrascadas en una disputa territorial pese a un fallo arbitral de 2016 que determinó que las reclamaciones de China en el mar de China Meridional carecían de base legal. China rechaza ese fallo.

Un enfrentamiento violento en el banco de arena Ayungin en junio de 2024, en el que un marinero filipino perdió un dedo, llevó a Filipinas y China a alcanzar un acuerdo provisional sobre misiones de reabastecimiento.

No hace falta permiso para los reabastecimientos, dice Manila

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Manila dijo este jueves que el acuerdo no reconoce ninguna jurisdicción extranjera ni exige ⁠que Filipinas pida permiso a China para llevar a cabo ⁠misiones de reabastecimiento.

Filipinas envía regularmente suministros a un ⁠pequeño número de soldados a bordo del buque de guerra de la época de la Segunda Guerra Mundial BRP Sierra ⁠Madre, que encalló en el banco de arena Ayungin en 1999 para afirmar sus reclamaciones.

China dijo este jueves que rastreó y expulsó a dos embarcaciones filipinas a las que acusó de haber "entrado ilegalmente" en aguas cercanas al disputado bajo de Masinloc, al que denomina Huangyan Dao, pese a una advertencia.

"Instamos a Filipinas a cesar de inmediato sus acciones infractoras y provocadoras", dijo la guardia costera china en un comunicado, al reafirmar las reclamaciones de soberanía de China sobre el bajo en disputa. La guardia costera adoptó las medidas necesarias, como rastreo, vigilancia e interceptación, ⁠para expulsar a las embarcaciones filipinas, añadió, y calificó las acciones de "estándar, profesionales y legales".