El beneficio trimestral de EasyJet se desploma 70% por el conflicto en Oriente Medio

La aerolínea británica EasyJet anunció este jueves un fuerte desplome de su beneficio en el tercer trimestre, lastrado por el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre las reservas y por el encarecimiento del combustible.

El beneficio antes de impuestos del grupo se situó en casi 114 millones de dólares, frente a los 382 del año pasado, lo que supone una caída del 70 por ciento.

Los resultados "se vieron afectados por el aumento de los precios del combustible y por una disminución de la demanda de los consumidores tras el inicio del conflicto en Oriente Medio en marzo", explicó el grupo en un comunicado.

Los costes de combustible aumentaron en 140 millones de dólares respecto al año anterior, precisa la compañía.

EasyJet, la segunda aerolínea de bajo coste de Europa por detrás de la irlandesa Ryanair, es objeto de interés por parte de dos fondos estadounidenses, Castlelake y Apollo.

La oferta de Apollo, que valora el grupo en 5,700 millones de libras (7,620 millones de dólares), supera a la de Castlelake y cuenta con el respaldo de la compañía.

Apollo tiene hasta el 7 de agosto para presentar una oferta firme.

La fecha límite para Castlelake está fijada, por su parte, para el 3 de agosto.