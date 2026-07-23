Renault anuncia un estancamiento de sus ventas en el primer semestre

El fabricante de automóviles francés Renault informó este jueves que sus ventas globales se estancaron en los primeros seis meses del año, lastradas por un descenso de las ventas de Dacia en Europa.

Renault indicó en un comunicado que vendió algo menos de 1.2 millones de vehículos entre enero y junio, un 0.4% menos que en los primeros seis meses de 2025.

En Europa, su principal mercado, las ventas cayeron un 1.3% hasta 821,092 nuevos turismos y vehículos comerciales ligeros.

Y mientras la marca Renault creció un 2.6% interanual hasta 528,849 unidades, las ventas de la marca Dacia se desplomaron un 8.7% hasta 284,021 vehículos.

Renault ha emprendido una amplia ofensiva de electrificación.

El 52% de sus ventas de turismos en Europa corresponden ya a vehículos electrificados --ya sean sólo eléctricos o híbridos--, frente al 43.8% en la primera mitad de 2025.

El fabricante francés afirmó que fuera de Europa siguió "reforzando sus posiciones en sus mercados estratégicos".

En India, las ventas aumentaron un 61.2% en el primer semestre; en Turquía, un 15.4%; en Marruecos, un 13.7%, y en Brasil, un 5.3 por ciento.