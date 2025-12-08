El oro baja ligeramente a la espera de la reunión de la Fed

Los precios del oro cayeron levemente el lunes, ya que los inversionistas se mantuvieron cautelosos antes de la reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal de Estados Unidos y los comentarios del presidente Jerome Powell en busca de pistas sobre la futura política monetaria.

El oro al contado cayó 0.2%, a 4,189.49 dólares la onza. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero cerraron con una baja del 0.6%, a 4,217.7 dólares la onza.

“El mercado está esperando la decisión de la Fed y más orientación sobre la política”, dijo Peter Grant, vicepresidente y estratega senior de Metales de Zaner Metals.

Los mercados esperan ampliamente un recorte de tasas de 25 puntos básicos, y los operadores ven una probabilidad del 90%, frente al 66% de noviembre, según la herramienta FedWatch de CME Group.

Morgan Stanley prevé mayor potencial alcista para el oro, impulsado por la caída del dólar, fuertes compras de ETF, continuas compras de los bancos centrales y la demanda de activos de refugio seguro.

La plata perdió 0.5% a 57.98 dólares la onza, después de alcanzar un máximo histórico de 59.32 dólares el viernes. El platino bajó 0.1% a 1,644.31 dólares y el paladio ganó 0.2% a 1,460.75 dólares.

Cobre toca máximo

El cobre tocó máximos históricos el lunes, debido a la preocupación por una futura escasez y la promesa de China -principal consumidor- de impulsar la demanda interna el próximo año, pero el fortalecimiento posterior del dólar recortó las ganancias.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) operó estable a 11,622 dólares la tonelada, tras alcanzar más temprano un máximo de 11,771 dólares, con una mejora acumulada superior al 30% en lo que va del año.

Los analistas esperan que la Reserva Federal haga un “recorte de carácter restrictivo” esta semana, donde el lenguaje de la declaración y la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell apunten a un listón más alto para nuevas reducciones de las tasas de interés.

Se espera que esto apoye a la divisa estadounidense, que, cuando sube, hace que los metales cotizados en dólares sean más caros para los tenedores de otras divisas.

Los operadores destacaron que la declaración china de que en 2026 ampliará la demanda interna y apoyará la economía en general con políticas más proactivas es un factor positivo para los metales industriales.

Las expectativas de déficit en el mercado del cobre se deben en parte a las interrupciones del suministro en las minas en los últimos años, incluido un accidente en la mina Grasberg.