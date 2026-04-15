Morgan Stanley ganó 29% más en el primer trimestre hasta los 5,567 millones de dólares

El banco de inversión estadounidense Morgan Stanley registró un beneficio neto atribuido de 5,567 millones de dólares en el primer trimestre del año, elevando así un 29% sus ganancias en comparación al mismo periodo del ejercicio anterior.

Los ingresos de la entidad durante los tres primeros meses de 2026 se situaron en 20,580 millones de dólares, por lo que mejoraron un 16% interanual; mientras que los gastos no financieros crecieron en un 12%, hasta los 13,471 millones de dólares.

Por su parte, los ingresos por la compraventa de valores sumaron 10,721 millones de dólares, un 19% más; la división de gestión de activos mejoró en un 16%, hasta los 8,519 millones de dólares, y los ingresos por gestión de inversiones marcaron 1,535 millones de dólares.

En el caso de las provisiones por pérdidas de crédito, la cifra cayó hasta un 27%, situándose así en los 98 millones de dólares, frente a los 135 millones de dólares reportados en el primer trimestre del 2025.

Los beneficios por acción se elevaron en un 32% y marcaron 3.43 dólares por título. Por otra parte, el retorno sobre el capital ordinario tangible (ROTCE, por sus siglas en inglés) se situó en el 27.1 por ciento.