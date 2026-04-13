Goldman Sachs gana 18% más hasta marzo pese al "muy complejo" panorama geopolítico

Goldman Sachs registró un beneficio neto atribuido de 5,403 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, lo que representa una mejora del 17.9% respecto del mismo periodo del año anterior, según los resultados publicados este lunes por el banco de Wall Street, que ha advertido de la volatilidad del mercado en un panorama geopolítico "muy complejo".

En los tres primeros meses del año, la cifra de negocio total de Goldman Sachs fue de 17,227 millones de dólares, un 14.4% más que un año antes, con un incremento del 23% de los ingresos por intereses netos, que sumaron 3,555 millones de dólares.

De su lado, los ingresos al margen de intereses aumentaron un 12% interanual, hasta 13,672 millones de dólares, incluyendo un crecimiento del 48% en banca de inversión, hasta 2,844 millones de dólares, mientras que los ingresos por comisiones sumaron 1,326 millones de dólares, un 8% más. De su lado, el segmento de formación de mercados retrocedió un 5%, hasta 5,461 millones de dólares.

En el caso de las provisiones por riesgo de crédito, entre enero y marzo de 2026 sumaron un total de 315 millones de dólares, un 10% por encima de los 287 millones de dólares contabilizados un año antes.

"Goldman Sachs obtuvo un desempeño muy sólido para nuestros accionistas este trimestre, incluso en un contexto de mayor volatilidad del mercado", celebró David Solomon, presidente y consejero delegado de Goldman Sachs.