Citigroup ganó 42% más en el 1T; Jane Fraser destaca solidez en tiempos de incertidumbre

El banco estadounidense Citigroup obtuvo un beneficio neto de 5,785 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 42% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Los ingresos de la entidad registraron un aumento del 14%, con una cifra total de facturación de 24,633 millones de dólares, mientras que los costes operativos más los asociados a la financiación sumaron 17,116 millones de dólares, un 6.5% más.

Por segmentos de negocio, la división de servicios registró unos ingresos de 6,103 millones de dólares, lo que supone superar en un 17% los marcados hace doce meses; y el segmento de mercados reportó unas ganancias de 7,246 millones de dólares, un 19% más.

En cuanto a la facturación en banca, Citigroup ingresó un 13% más, hasta los 1,767 millones de dólares, mientras que en gestión de patrimonio obtuvo 3,065 millones de dólares, un 11% más.

Por último, la división de tarjetas incrementó su facturación, siguiendo la línea del resto de segmentos de negocio, en un 4% más, alcanzando los 4,757 millones de dólares).

El retorno sobre capital (ROE, por sus siglas en inglés) del banco entre enero y marzo fue del 11.5%, tres puntos y medio por encima de la cifra del primer trimestre de 2025. De su lado, la ratio de capital básico CET1 cayó en siete décimas, hasta el 12.7 por ciento.

"Nuestro modelo de negocio diversificado sigue impulsando un crecimiento constante de los ingresos y seguimos siendo una fuente de solidez financiera y confianza para nuestros clientes en tiempos de incertidumbre", dijo la consejera delegada del Citigroup, Jane Fraser.