México Infrastructure Partners concreta primer "follow-on" de una Fibra E por 4,300 millones de pesos

México Infrastructure Partners (MIP), administrador independiente de fondos de inversión enfocados en los sectores de energía, transporte e infraestructura en México y América Latina, anunció el cierre de su Oferta Global por un monto de 4,300 millones de pesos.

Esta operación se posiciona como la primera oferta subsecuente (follow-on) realizada por una Fibra E en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La oferta se estructuró mediante una colocación pública primaria en México y una oferta privada internacional en mercados como Estados Unidos, bajo la Regla 144A y la Regulación S. El precio de salida se fijó en 15.50 pesos por certificado bursátil (CBFE).

El apetito de los inversionistas fue predominantemente doméstico, con el 99.68% de la oferta suscrita en México, dejando un 0.32% para el mercado internacional.

Entre los participantes clave destacaron dos Afores, lo que refuerza la tendencia de utilizar el ahorro de los trabajadores para impulsar proyectos estratégicos de infraestructura carretera en el país.

Los recursos captados tienen un destino claro, la amortización y repago del crédito utilizado para la adquisición de aproximadamente el 39.28% del capital de la Concesionaria de Infraestructura del Bajío (CIBSA) y la Operadora de Infraestructura del Bajío (OIBSA).

Estos activos están directamente vinculados a la concesión de la autopista Salamanca-León, en el estado de Guanajuato.

Se consolida como líder regional

Con esta transacción, México Infrastructure Partners reafirma su posición como uno de los principales administradores en inversiones de energía e infraestructura en América Latina, gestionando actualmente un portafolio que supera los 6,600 millones de dólares en activos.

La ejecución de la oferta contó con el respaldo de instituciones financieras de primer nivel, actuando como intermediarios colocadoras Goldman Sachs México, Merrill Lynch México y Casa de Bolsa BBVA México.

Esta operación no solo dota de liquidez a MIP, sino que también abre una nueva vía de financiamiento para activos estratégicos en México, ofreciendo alternativas de inversión de largo plazo para los grandes inversionistas institucionales.