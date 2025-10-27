Mercados asiáticos celebran las negociaciones EU-China

Los índices bursátiles en Asia abrieron al alza el lunes gracias al progreso en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, además del fuerte impulso de Wall Street.

En Japón, el Nikkei 225 subía más de 2%, y superaba la marca de los 50,000 puntos por primera vez en la historia.

Se espera que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se reúna con el presidente estadounidense Donald Trump esta semana durante su visita al país nipon.

Los movimientos positivos en los mercados siguieron informes de que los principales negociadores comerciales de Estados Unidos y China habían acordado un marco sobre varios temas en disputa, abriendo el camino para que Trump y el presidente de China, Xi Jinping, firmaran los términos.

También, el Kospi de Corea del Sur subía más de 2% superandon los 4,000 puntos por primera vez luego de alcanzar un máximo histórico el viernes.

Por su parte, el Shanghai Composite y el Hang Seng, de Hong Kong, subían ligeramente en la apertura y ganaban 0.53 y 0.78% respectivamente.

En Estados Unidos, los futuros de Wall Street subían el domingo por la noche mientras los inversionistas esperan un recorte de tasas de interés por parte de la Fed y reportes del tercer trimestre de de las grandes empresas tecnológicas.

Los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100 ganaban alrededor de 0.7 y 0.9%, respectivamente, mientras que los futuros del Dow Jones ganaban 0.6 por ciento.