Intel se dispara 13% en Bolsa tras atraer pedidos de Google y NVIDIA

Las acciones de Intel registraron un fuerte repunte en la primera sesión de la semana tras conocerse que Google y NVIDIA evaluaban a la empresa como fabricante alternativo para procesadores avanzados, mientras que TSMC enfrenta dificultades para satisfacer la demanda de su capacidad de producción de chips.

Google decidió recurrir a Intel para fabricar algunas de sus unidades de procesamiento tensorial (TPU) tras meses de pruebas de tecnología del fabricante de chips, según reportó The Information, citando fuentes anónimas con conocimiento del asunto.

Según informó el medio de comunicación, Intel está recibiendo pedidos de empresas como Google, mientras que el fabricante taiwanés de chips Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) tiene dificultades para satisfacer la demanda de su capacidad de producción.

Los títulos de Intel se dispararon más de 13%, alcanzando alrededor de 112.20 dólares cada uno hacia el cierre de la jornada.

El repunte se dio en una sesión marcada por la recuperación del índice Nasdaq, de fuerte peso tecnológico, impulsado principalmente por el entusiasmo en torno a compañías vinculadas con la inteligencia artificial (IA).

Por su parte, los papeles de Aphabet, matriz de Google, retrocedieron alrededor de 1% en 364.02 dólares por acción.

Según Jacob Bourne, analista tecnológico de eMarketer, la noticia demuestra que los principales actores de la IA están compitiendo por diversificar una cadena de suministro que aún está muy concentrada en TSMC.

Desde que Lip-Bu Tan asumió el cargo como director ejecutivo de Intel ha conseguido miles de millones de dólares en inversiones de la administración Trump, NVIDIA y SoftBank.

Tan, señaló anteriormente que la demanda de Unidad Central de Procesamiento (CPU) para centros de datos de la empresa se ha disparado a medida que aumentan las cargas de trabajo de inferencia de IA. "En las últimas cuatro semanas, todos los CEOs me han llamado diciendo ’necesito más CPU’", señaló el directivo.

Morgan Stanley, proyecta un crecimiento de ingresos de aproximadamente 30% interanual para el segmento de centros de datos de Intel en 2026.

Según el informe, NVIDIA también está evaluando si la tecnología de Intel se puede utilizar para fabricar un procesador que combine cuatro chips gráficos en una sola unidad, aunque todavía no ha realizado ningún pedido a la compañía.