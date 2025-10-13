G20 advierte sobre posible caída de los mercados

La última subida de los precios de las acciones y otros activos a nivel mundial ha dejado a los mercados vulnerables a una caída, dada la actual incertidumbre económica y geopolítica, según afirmó el lunes el organismo de control de riesgos del G20.

El presidente del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), Andrew Bailey, señaló en una carta dirigida a los ministros del G20 que los elevados riesgos hacen que sea fundamental mantener la cooperación multilateral. No solo para prevenir crisis, sino también para apoyar un crecimiento económico sostenible.

“Aunque la mayoría de las jurisdicciones han experimentado un repunte en los mercados financieros en los últimos meses, las valoraciones podrían estar ahora en desacuerdo con las perspectivas económicas y geopolíticas inciertas, lo que deja a los mercados susceptibles a un ajuste desordenado”, decía la carta fechada el 8 de octubre y publicada antes de las reuniones del G20 en Washington esta semana.

Esa advertencia se produjo pocos días antes de que la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de imponer nuevos aranceles “masivos” a China en represalia por el endurecimiento de las restricciones de Pekín sobre las tierras raras provocara la mayor caída de Wall Street en casi seis meses.

Sistema financiero vulnerable

Andrew Bailey también señaló el continuo aumento de los niveles de deuda soberana y añadió que las vulnerabilidades del sistema financiero siguen siendo elevadas.

“Por lo tanto, la necesidad de normas y cooperación a nivel mundial sigue siendo muy evidente”, se afirma en la carta.

En respuesta al aumento de los riesgos, el FSB, que agrupa a los bancos centrales y los reguladores financieros del Grupo de las 20 economías más fuertes del mundo, “cambiará” su enfoque, según Bailey.

Pasará de la elaboración de políticas a la supervisión y facilitación de la aplicación de las reformas financieras globales acordadas, que aún no se han completado.

“La eficacia de estas medidas depende de su aplicación oportuna, coherente y exhaustiva en todas las jurisdicciones”, afirmó el presidente del Consejo de Estabilidad Financiera del G20.