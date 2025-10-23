Fibras industriales y comerciales, las favoritas para invertir

Los fideicomisos de inversión en bienes raíces (Fibra) que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) son unos de los activos con mayor rendimiento en esta recta final del año.

En 2025, los Fibras favoritos son los industriales, seguidos del sector comercial, mientras que en el sector de oficinas se cumplirá la visión de mayor recuperación en la ocupación.

El índice S&P/BMV Fibras acumula un retorno de 23.64% a 293.1 pesos por unidad en lo que va del año.

Dicho incremento casi se iguala al principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones locales más negociadas, el cual sube 24.23% a 60,773.78 puntos en el año.

Por su parte, el índice FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), tiene un retorno 22.10% a 1,226.87 unidades en el mismo periodo.

Analistas de Bx+ aseguraron que los Fibras son un sector resiliente “gracias a reanudación de contratos. Seguimos viendo una pausa en nuevos clientes derivado de la incertidumbre macroeconómica, aunque la tasa de ocupación en industrial es del 95% y retail 93.4%, lo que indica que continúan siendo una industria bastante resiliente. Esperamos márgenes estables alrededor de 40%”.

Añadieron que “los fideicomisos inmobiliarios se han mostrado resilientes ante la incertidumbre y se espera que con la renegociación del T-MEC la demanda incremente por lo que podríamos esperar un aumento en nuevos clientes a principios de 2026”.

Roberto Solano, gerente de Análisis en Monex Casa de Bolsa, mantiene una visión positiva en el sector inmobiliario industrial, así como un mayor optimismo en los sectores comercial y de oficinas.

“Ya anticipábamos aspectos como generadores de valor, madurez en los portafolios (ocupación), una etapa de crecimiento en la superficie (al II Trim. 25, un aumento promedio de 18.3%), además de movimientos estratégicos como el debut de Fibra Next”, añadió el especialista.

Aseguró que su visión de que el sector sería resiliente durante y posterior al Liberation Day se ha cumplido, “y esperamos mejores condiciones en el II Sem. 25 para cumplir con el pipeline de ciertos Fibras. Además, se suma la expectativa de una mayor flexibilidad en las tasas de interés”.

En Bolsa con números mixtos

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI´s) de Fibra Danhos, fideicomiso inmobiliario especializado en centros comerciales y desarrollos de usos mixtos, son los que más suben este año (44.12%) a 28.91 pesos.

En segundo lugar se ubica Fibra Uno, el fideicomiso inmobiliario más grande listado en el mercado bursátil de México, que gana 33.48% a 27.05 pesos por CBFI.

Los títulos de Fibra Prologis, fideicomiso industrial, tiene uno de los mejores retornos en el año con 29.23% a 74 pesos cada CBFI.

Por el contrario, los certificados de Fibra Plus caen 25.86% a 5.19 pesos, seguido por Fibra Hotelera Mexicana (-16.26%) a 8.19 pesos y la Fibra Inn con -15.09% a 4.67 pesos.