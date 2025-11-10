Esentia espera recaudar 610 millones de dólares en su OPI

La firma mexicana de energía Esentia espera recaudar 610 millones de dólares en una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones, dijo este lunes en un comunicado.

Esentia Energy Development, dedicada al transporte y comercialización de gas natural, planea emitir 224 millones de títulos mediante la oferta, que prevé llevar a cabo tanto en el mercado local como en el extranjero.

La compañía no ofreció detalles sobre las fechas de la transacción.

Según una presentación a inversionistas divulgada anteriormente, los fondos recaudados serán destinados a financiar el plan de expansión de la compañía y al pago parcial de algunos de sus pasivos.

Su activo principal es el llamado Sistema Waha o Sistema Wahalajara, una red de más de 2,000 kilómetros que transporta gas de bajo costo de Waha, Texas, a importantes polos industriales del centro-occidente de México y tiene como punto final la ciudad Guadalajara.

El año pasado, la empresa registró ingresos ajustados por 403 millones de dólares, un 0.5% más que en 2023, con un incremento de su UAFIDA ajustado del 1.6%, a 311 millones de dólares, de acuerdo a sus propios datos.