Entradas a fondos de renta variable se disparan

Las entradas de fondos de renta variable globales casi se duplicaron en la semana que finalizó el 8 de abril, ya que un alto el fuego de dos semanas en Oriente Medio aumentó las esperanzas de una reanudación de los envíos a través del Estrecho de Ormuz.

Según datos de LSEG Lipper, los inversionistas inyectaron un total neto de 23,470 millones de dólares en fondos de renta variable globales, en comparación con las adquisiciones netas de aproximadamente 12,110 millones de dólares de la semana anterior.

Los fondos de renta variable estadounidenses atrajeron 9,760 millones de dólares, lo que supone un aumento de casi 80% en las entradas de capital respecto a los 5,420 millones de dólares en compras netas de la semana anterior. Los fondos europeos y asiáticos también atrajeron 9,100 millones y 2,000 millones de dólares, respectivamente, en entradas netas.

Los fondos de bonos globales registraron inversiones netas semanales de 13,870 millones de dólares, revirtiendo parcialmente las salidas de capital de 19,250 millones de dólares de la semana anterior.

Los fondos de bonos a corto plazo y los fondos de bonos gubernamentales obtuvieron ganancias netas de 7,500 millones de dólares y 3,400 millones de dólares, respectivamente, tras una semana de salidas de capital.