Empleados comenzarán a recibir su salario atrasado el sábado

Cerca de 1.4 millones de empleados federales, que habían trabajado sin cobrar durante el cierre de gobierno estadounidense, comenzarán a recibir el sábado los salarios atrasados, y todos los pagos deberán completarse antes del miércoles, según informó la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amenazado con retener el salario de algunos trabajadores, aunque no había indicios de que fuera a hacerlo.

Trump despidió a miles de trabajadores durante el cierre, pero el acuerdo de financiamiento que reabrió el gobierno garantiza que conservarán sus puestos de trabajo. La administración Trump ordenó a las agencias que revocaran los despidos en un plazo de cinco días.

El acuerdo suspende la amplia campaña de reducción de personal de Trump hasta finales de enero. Trump está en camino de reducir los 2.2 millones de funcionarios públicos en 300,000 trabajadores para finales de año.

El sistema de transporte aéreo del país ha comenzado a volver a la normalidad, tras miles de cancelaciones de vuelos provocadas por las altas tasas de absentismo entre los controladores aéreos. El Departamento de Seguridad Nacional emitirá cheques de bonificación de 10,000 dólares a los inspectores de seguridad de los aeropuertos que hicieron turnos extra durante el cierre.

El Departamento de Agricultura dijo que la mayoría de los estados recibirían fondos para el programa de ayuda alimentaria SNAP en un plazo de 24 horas, poniendo fin a una disputa que amenazaba con recortar los subsidios que ayudan a 42 millones de estadounidenses a comprar alimentos.