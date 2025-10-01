Elon Musk, el primero en alcanzar los 500,000 millones de dólares de patrimonio

El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, se convirtió el miércoles en la primera persona de la historia en alcanzar un patrimonio neto de casi 500,000 millones de dólares, gracias al repunte de las acciones de la empresa de vehículos eléctricos y de las valoraciones de otras de sus empresas.

El patrimonio neto de Musk ascendía a 499,500 millones de dólares a las 19:55 horas (GMT), según el índice de multimillonarios de Forbes.

Las acciones de Tesla han impulsado el aumento del patrimonio neto de Musk, con un alza de más de un 14% en lo que va de año. El miércoles escalaron casi un 4%, lo que añadió más de 7,000 millones de dólares a su patrimonio neto.

El directorio de Tesla propuso el mes pasado un plan de compensación de 1 billón de dólares para Musk, lo que subraya el control que tiene sobre el fabricante de automóviles en su intento de transformarse en una potencia de la inteligencia artificial y la robótica.

La empresa de inteligencia artificial de Musk, xAI, y la compañía de cohetes SpaceX también han aumentado sus valoraciones este año.

El fundador de Oracle, Larry Ellison, sigue a Musk como la segunda persona más rica de la lista de Forbes, con un patrimonio neto de unos 351.500 millones de dólares el miércoles.