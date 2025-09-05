Tesla compensará a Elon Musk con cifra sin precedentes de 1 billón de dólares

El directorio de Tesla propuso un plan de compensación de 1 billón de dólares para el presidente ejecutivo, Elon Musk, en lo que sería el mayor paquete salarial corporativo de la historia, lo que subraya el control que Musk tiene sobre el fabricante de automóviles en su intento de transformarse en una potencia de la inteligencia artificial y la robótica.

La persona más rica del mundo ha dicho constantemente que necesita una mayor participación en la empresa, incluso mientras continúa la batalla legal sobre su paquete salarial de 2018, valorado entonces en "apenas" 56,000 millones de dólares. La nueva compensación propuesta es aproximadamente 18 veces el tamaño del plan impugnado.

El plan pone de relieve la dependencia de Tesla de Musk, mientras se enfrenta a la desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos, la creciente competencia de los fabricantes chinos y la presión para cumplir con sus ambiciones de inteligencia artificial.

La presentación regulatoria pone a Musk en un plano diferente al de otros ejecutivos de tecnología, diciendo que "se determinó que los paquetes de compensación tradicionales otorgados a ejecutivos de otras compañías no eran apropiados para diseñar la compensación de incentivos del señor Musk".

Musk transformó Tesla de una startup de vehículos eléctricos de nicho en el fabricante de automóviles más valioso del mundo, escalando la producción, expandiéndose globalmente y empujando a la industria hacia la movilidad eléctrica.

Recientemente, sin embargo, Tesla ha ido perdiendo terreno frente a su rival chino BYD y otros fabricantes de automóviles a medida que la demanda de vehículos eléctricos se reduce y la competencia se intensifica en mercados clave.

Los partidarios del paquete salarial mejorado de Musk han argumentado que sus planes de compensación han alineado sus incentivos con el crecimiento a largo plazo, mientras que los críticos advierten de los riesgos potenciales de dilución y gobernanza.

"El señor Musk ha mostrado un historial preocupante de distraerse fácilmente hacia otros caminos que no necesariamente benefician directamente a una empresa como Tesla", dijo Peter Anderson, fundador de Andersen Capital Management.

La junta dijo que la nueva compensación podría elevar su participación de manera significativa si se cumplen todos los objetivos, lo que le daría un control aún mayor, cuando Tesla busca convertirse en la compañía más valiosa del mundo.

Detalles de la compensación

El plan propuesto otorgaría a Musk hasta el 12% de las acciones de Tesla, con un valor aproximado de 1.03 billones de dólares si la empresa alcanza su valor de mercado objetivo de 8.6 billones de dólares. El plan exige multiplicar casi por ocho la valoración de Tesla, unos 7.5 billones de dólares, durante la próxima década.

Si se obtiene en su totalidad, el premio aumentaría sustancialmente el poder de voto de Musk desde su participación de alrededor del 13%, intensificando el debate sobre la gobernanza y la sucesión.

Según el directorio, el premio se concederá en tramos vinculados a la capitalización bursátil y a hitos operativos, como la producción en masa de robotaxis y robots humanoides.

Tesla hizo hincapié en que Musk no recibiría ningún salario o bonificación en efectivo, y que toda la compensación estaría vinculada al rendimiento, coincidiendo con la estructura de su plan de 2018.

Las acciones de la compañía subían alrededor de un 2% en las antes de la apertura del mercado.