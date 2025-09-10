Larry Ellison, cofundador de Oracle, destrona a Musk como el hombre más rico del mundo

El cofundador de Oracle, Larry Ellison, desbancó a Elon Musk como el hombre más rico del mundo después de que la compañía se disparó en Bolsa más del 40% a raíz de la presentación de sus resultados trimestrales, los cuales mostraron un estancamiento de los beneficios, pero, también, dibujaron unas perspectivas futuras muy halagüeñas.

La revalorización de las acciones de Oracle empujaron su capitalización bursátil hasta los 969,000 millones de dólares, según datos recabados por Bloomberg.

Dado que Ellison posee el 41% de Oracle, su patrimonio se habría incrementado hasta los 397,000 millones de dólares. Esto sería suficiente para desplazar del podium al dueño de Tesla o SpaceX, cuya fortuna rondaría los 384,000 millones de dólares.

Oracle informó este miércoles que obtuvo un beneficio neto de 2,927 millones de dólares durante su primer trimestre fiscal, finalizado en agosto, lo que equivale a un estancamiento (-0.1%) respecto al resultado contabilizado doce meses atrás.

Los ingresos alcanzaron los 14,926 millones de dólares, un 12.2% más. Por desglose, la división de computación en la nube brindó 7,186 millones de dólares, un 27.8% más, y la de software 5,721 millones de dólares, un 0.8% menos.

El área de servicios generó 1,349 millones de dólares y el de hardware otros 670 millones de dólares, un 6.8% y un 2.3% más, respectivamente.

"En el primer trimestre firmamos cuatro contratos multimillonarios con tres clientes diferentes. Esto dio lugar a un aumento del 359% en la cartera de pedidos pendientes, hasta alcanzar los 455,000 millones de dólares. Ha sido un trimestre sorprendente y la demanda de infraestructura en la nube sigue creciendo", afirmó su consejera delegada, Safra Catz.

"En los próximos meses, esperamos firmar contratos con varios clientes adicionales por valor de miles de millones de dólares y es probable que los encargos pendientes superen el medio billón de dólares", añadió Catz.

Además, la compañía declaró un dividendo trimestral de 0.50 dólares por acción ordinaria pagadero el 23 de octubre a todos los tenedores que figuren como tal al cierre del parqué el 9 de octubre.