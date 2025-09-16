Tesla sube en Bolsa tras compra de acciones de Musk

Las acciones de Tesla subieron 7% en las operaciones previas a la apertura el martes después de que su CEO Elon Musk comprara acciones de la compañía por casi 1,000 millones de dólares, según William Blair, que mantuvo su calificación de Desempeño de Mercado para el fabricante de vehículos eléctricos.

Al cierre, los papeles del fabricante de autos eléctricos ganaron 2.82% a 421.62 dólares por unidad.

Según publicó Investing, Musk compró 2.56 millones de acciones el viernes, su primera compra desde 2020, según un formulario 4. Los analistas de William Blair interpretaron este movimiento como una "clara señal de confianza" en el futuro de Tesla, particularmente en su iniciativa de robotaxi, recientemente lanzada al público. Las acciones han mostrado un fuerte impulso, ganando 18.18% en la última semana y 64.03% en seis meses.

La firma de investigación señaló que la aplicación de robotaxi de Tesla ha encabezado las listas de descargas, y la compañía espera implementar su actualización de software V14 dentro del próximo mes. Según Musk, esta actualización hará que el sistema sea "dos o tres veces mejor que un conductor humano".

Con una capitalización de mercado de 1.36 billones de dólares y una sólida puntuación de salud financiera de 2.64 en InvestingPro, Tesla mantiene su posición dominante en el sector automotriz.

Los inversionistas deben tener en cuenta que el próximo informe de ganancias está programado para el 15 de octubre.

Las acciones de Tesla moderaron sus ganancias el martes después de que los reguladores estadounidenses abrieran una nueva investigación de seguridad sobre ciertos vehículos del modelo Y, según un comunicado emitido el martes por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras.

La agencia afirmó que la revisión abarca unos 174,000 Model Y vendidos en 2020 y 2021. Las quejas se referían a las manillas electrónicas de las puertas, que pueden fallar cuando baja el voltaje de la batería.