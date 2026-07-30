La domiciliación bancaria gana terreno entre las fintech; DRUO triplica su operación en México

Las fintech continúan ampliando el volumen de pagos que procesan mediante esquemas de domiciliación bancaria, impulsadas por el crecimiento de los modelos de suscripción, los servicios digitales y la necesidad de reducir costos operativos en la cobranza.

Una muestra de esta tendencia es DRUO, plataforma especializada en infraestructura para pagos recurrentes, que durante el primer semestre del 2026 procesó cerca de 160 millones de dólares en transacciones, un crecimiento anual de 61.7%, de acuerdo con información de la propia compañía.

México se convirtió en uno de los principales motores de expansión para la firma. Entre enero y junio, el volumen de pagos procesados en el país aumentó 274.9% respecto al mismo periodo del 2025, mientras que el número de transacciones creció 556.9%, los mayores incrementos de la empresa después de Perú.

El dinamismo también se reflejó en la actividad mensual. Durante los primeros seis meses del año, las transacciones en México crecieron en promedio 59% cada mes, mientras que solo en junio la plataforma superó un millón de operaciones, cinco veces más que un año antes.

Según Simón Pinilla, cofundador de DRUO, el crecimiento respondió principalmente a una mayor frecuencia de uso de la plataforma por parte de los clientes existentes, más que a un incremento en el monto promedio de cada pago.

"La cantidad de operaciones superó ampliamente nuestras proyecciones, aunque el ticket promedio fue ligeramente menor al esperado", explicó el directivo.

Este comportamiento llevó a la empresa a ajustar su expectativa de volumen procesado para todo el año a 470 millones de dólares, desde una previsión inicial de 520 millones. Sin embargo, mantiene la expectativa de cerrar el 2026 con ingresos 15% superiores a lo presupuestado, impulsados por el mayor número de transacciones.

Para la segunda mitad del año, la fintech prevé procesar alrededor de 310 millones de dólares, apoyada en la expansión de sus clientes, el lanzamiento de nuevos productos y su entrada a Chile y Brasil, mercados donde espera iniciar operaciones antes de finalizar el año.

La empresa también señaló que México forma parte de un plan de inversión para fortalecer su infraestructura tecnológica y ampliar su presencia local, mientras avanza en su estrategia de expansión internacional.