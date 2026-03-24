Más bancos centrales comprarán oro ante los riesgos geopolíticos: WGC

Se prevé que ⁠el papel del oro como cobertura frente a la desdolarización y el riesgo ⁠geopolítico impulse este año a los bancos centrales que hasta ahora habían estado ausentes del mercado a comprar este metal precioso, dijo este martes un ejecutivo del Consejo Mundial del Oro (WGC, ⁠por sus siglas en inglés).

En los últimos ⁠meses, los bancos centrales de Guatemala, Indonesia y Malasia han comprado oro, ya sea tras un largo paréntesis o por primera vez en su historia, dijo este martes Shaokai Fan, director global de bancos mundiales del WGC.

"Un fenómeno que hemos observado en los últimos meses es la entrada en el mercado del oro de nuevos bancos centrales, o de bancos centrales que han estado inactivos o ausentes del mercado del oro durante mucho tiempo", dijo.

"Creo que podría ser una tendencia que continúe hasta 2026", añadió.

Algunos bancos centrales también están comprando oro a pequeños productores nacionales para apoyar a la industria local y evitar que esas ventas de oro vayan a parar a "malos actores", añadió Fan sin dar más detalles.

Este mes, los precios del oro se han desplomado en más de 1,000 dólares por onza troy, hasta cotizar en torno a los 4,340 dólares, y las tendencias históricas sugieren que se debe en parte a ventas relacionadas con ajustes de márgenes, explicó Fan a Reuters al margen del evento Minerals Week en Camberra.

El máximo histórico del oro se situó justo por debajo de los 5,600 dólares a finales de enero.

Durante la venta masiva de oro en octubre, ⁠los bancos centrales se abastecieron del metal, pero es ⁠demasiado pronto para saber si se ha ⁠producido el mismo fenómeno con la caída de este mes, señaló Fan.

La demanda de oro por parte ⁠de los bancos centrales podría disminuir porque los precios más altos no sólo disuaden de nuevas compras, sino que también aumentan el peso de las reservas de oro existentes en relación con las reservas totales, añadió.

El WGC prevé que los precios récord del oro frenen las compras de los bancos centrales hasta las 850 toneladas métricas este año, frente a las 863 toneladas de 2025, aunque sus compras siguen siendo elevadas en comparación con el nivel anterior a 2022, ⁠dijo el grupo sectorial en enero.

Según las cifras del WGC, las compras de los bancos centrales representaron alrededor del 17% de la demanda total el año pasado.