Crudo sube por sanciones a Rusia y entrevistas para presidir la Fed

Los precios del petróleo cerraron al alza el martes tras una sesión volátil, mientras los operadores analizaban el impacto de las sanciones occidentales en los flujos de petróleo ruso, así como las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que su administración había comenzado las entrevistas para el próximo presidente de la Reserva Federal.

El crudo Brent cerró con una subida de 69 centavos, o 1.07%, a 64.89 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate subió 83 centavos, o 1.39%, hasta los 60.74 dólares.

La mezcla mexicana de exportación ganó 53 centavos o 0.92% a 57.85 dólares el barril.

Los futuros del crudo estadounidense subieron brevemente más de 1 dólar por barril durante la sesión vespertina, alcanzando un máximo de 60.92 dólares, después de que Trump anunciara las entrevistas para la presidencia de la Reserva Federal. Trump ha criticado abiertamente al actual presidente, Jerome Powell, por no haber bajado la tasa con mayor rapidez.

“Creo que esta noticia es positiva para el mercado porque es obvio qué tipo de persona nombrará Trump para ese puesto. Esto le dio un pequeño impulso al mercado para que asumiera riesgos”, dijo John Kilduff, socio de Again Capital.

La reducción de los costos de financiamiento suele impulsar la demanda de petróleo y hacer subir los precios.

Sanciones ya afectan

El Tesoro estadounidense dijo que las sanciones impuestas en octubre a Rosneft y Lukoil ya están mermando los ingresos petroleros de Rusia y se prevé que con el tiempo reduzcan sus volúmenes de exportación.

"Los operadores sopesaron el impacto de un creciente superávit mundial frente a las sanciones estadounidenses que están interrumpiendo los flujos de crudo ruso", dijo la analista de MUFG, Soojin Kim.

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que Trump estaba dispuesto a firmar la legislación sobre sanciones a Rusia siempre y cuando conservara la autoridad final sobre su aplicación.

Trump dijo el domingo que los republicanos estaban redactando un proyecto de ley para imponer sanciones a cualquier país que haga negocios con Rusia, y agregó que Irán también podría estar incluido.

“Esta legislación sobre sanciones a Rusia que están debatiendo es precisamente el tipo de sanción secundaria que podría marcar una verdadera diferencia. El riesgo de perder los suministros rusos es un factor positivo y ha captado la atención del mercado”, afirmó Kilduff.

Caerán los precios

El banco estadounidense de inversión Goldman Sachs anunció el lunes que prevé una caída de los precios del petróleo hasta 2026, debido a un exceso de oferta que mantiene el mercado con superávit; sin embargo, señaló que el Brent podría superar los 70 dólares por barril en 2026/2027 si la producción rusa disminuye aún más.

Mientras tanto, las reservas estadounidenses de crudo y combustibles aumentaron la semana pasada, según indicaron fuentes del mercado, citando cifras del Instituto Americano del Petróleo publicadas el martes.