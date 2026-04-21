Crudo retrocede tras extensión del alto el fuego en Irán

Los precios del petróleo redujeron sus ganancias el martes después de haber subido brevemente por encima de los 100 dólares por barril, tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de que extendería un alto el fuego con Irán hasta que Teherán presente una propuesta.

Los futuros del crudo Brent mostraron volatilidad, cerrando con una subida de alrededor del 3% el martes y luego subiendo aún más, hasta alcanzar un máximo de sesión de 100.69 dólares, tras los informes de que el vicepresidente estadounidense JD Vance había cancelado su viaje a Islamabad, Pakistán, para retomar las conversaciones de paz.

Los precios retrocedieron después de que Trump dijera que el alto el fuego se mantendría vigente hasta que los líderes iraníes presentaran lo que él denominó una propuesta unificada y concluyeran las conversaciones, aunque afirmó que el bloqueo naval estadounidense a Irán permanece vigente.

Las cotizaciones de los futuros de crudo la noche del martes registraron descensos respecto al cierre del mismo día. El Brent retrocedía 0.09% en 98.39 dólares el barril, en tanto que el crudo West Texas Intermediate (WTI) bajaba 0.23% a 89.46 dólares por barril.

“A estas alturas ya se han perdido 1,000 millones de barriles, incluso si esto se resuelve mañana. Si se prolonga un mes más, serán 1,500 millones de barriles”, declaró Saad Rahim, economista jefe de la empresa comercializadora de materias primas Trafigura, en la Cumbre Global de Materias Primas del Financial Times.

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Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el martes por la noche.

Los futuros del Dow Jones y del S&P 500 registraron avances de alrededor del 47%, mientras que los futuros del Nasdaq Composite avanzaban 0.55 por ciento.

Los tres principales índices habían cerrado a la baja el martes ante la preocupación de los inversionistas de que Estados Unidos e Irán no lograran un acuerdo de paz para el miércoles, fecha en que expiraba el alto el fuego entre ambos países.

El Promedio Industrial Dow Jones bajó 0.59%, hasta los 49,149.60 puntos; el S&P 500 perdió 0.63%, hasta los 7,064.01 puntos; y el Nasdaq Composite descendió 0.59%, hasta los 24,259.96 puntos.

Sin embargo, poco después del cierre del mercado, Trump extendió el alto el fuego estadounidense de dos semanas, argumentando que estaba justificado debido a la "grave fractura" del gobierno de Teherán.

En México, el índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 1.82% en 68,809.17 unidades, en tanto que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores descendió 1.87% en 1,375.87 puntos.