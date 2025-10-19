Crudo cae 2% en la semana mientras disminuyen los conflictos globales

Los precios del petróleo lograron ligeras ganancias el viernes y cerraron la semana cayendo 2% después de que la AIE pronosticó un exceso de oferta creciente y el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin acordaron reunirse nuevamente para discutir sobre Ucrania .

Los futuros del crudo Brent cerraron en 61.29 dólares por barril, un alza de 23 centavos, o 0.38%, mientras que los futuros del West Texas Intermediate cerraron en 57.54 dólares por barril, un alza de 8 centavos o 0.14 por ciento.

La mezcla mexicana de exportación se incrementó 0.09%, o 0.05 centavos, a 54.56 dólares por barril.

En su comparación semanal el Brent y el WTI cayeron alrededor de 2.3%, mientras que la mezcla mexicana bajó poco más de 3 por ciento.

Con estos resultados los tres marcadores continúan en sus niveles más bajos desde los primeros días de mayo.

Trump y Putin acordaron el jueves otra cumbre sobre la guerra en Ucrania, que se celebrará en las próximas dos semanas en Hungría.

Esto se suma a un acuerdo de alto el fuego que pone fin, al menos temporalmente, a los combates en Gaza entre Israel y Hamás.

La caída de la semana también se debió en parte a las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que se sumaron a las preocupaciones sobre una desaceleración económica y una menor demanda de energía.

"Esto simplemente destruye la confianza", dijo Jorge Montepeque, director general de Onyx Capital Group, quien espera que la economía estadounidense se vea afectada rápidamente.

El viernes se produjo un incendio durante la noche en las instalaciones de British Petroleum.

"El aumento repentino de los precios de la gasolina en los Grandes Lagos debido al incendio en la refinería de BP podría provocar un ciclo de precios pronto", dijo Patrick DeHaan, jefe de Análisis de Petróleo de GasBuddy.