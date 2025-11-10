Cobre sube por esperanzas de que shutdown termine pronto; aluminio gana 1.6%

Los precios del cobre subían este lunes, alentados por la esperanza de que el cierre del Gobierno estadounidense termine pronto y por datos que mostraron que la deflación disminuyó en China, principal consumidor mundial del metal.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1%, a 10,822 dólares la tonelada, acumulando un alza anual del 23%, tras tocar un máximo histórico de 11,200 dólares el 29 de octubre.

Los metales industriales se unieron a otros mercados financieros para subir después de que el Senado estadounidense avanzó el domingo en una medida destinada a reabrir el Gobierno federal.

"La perspectiva de reapertura del Gobierno estadounidense está enviando una señal alegre y un sentimiento de riesgo a los mercados. Los metales industriales también están sintiendo el impacto", dijo Ole Hansen, del Saxo Bank en Copenhague.

La reapertura del Gobierno también podría reforzar las peticiones de recorte de las tasas de interés en Estados Unidos tras la debilidad de los datos económicos, añadió.

"¿Sería suficiente un recorte para compensar el riesgo potencial para el crecimiento a corto plazo? Esa es la gran pregunta a la que tiene que enfrentarse el sector metalúrgico industrial", señaló.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con un alza del 0.6%, a 86,480 yuanes (12,140.95 dólares) la tonelada.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME avanzaba 1.6%, a 2,893.5 dólares la tonelada; el zinc ganaba 1.4%, a 3,099 dólares; el plomo sumaba 0.8%, a 2,062.5 dólares; el níquel mejoraba 0.8%, a 15,180 dólares; y el estaño subía 0.9%, a 36,125 dólares.