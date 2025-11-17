Bonos EU caen por preocupación sobre IA

El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajó el lunes, mientras los operadores evaluaban si la Reserva Federal recortará las tasas de interés en diciembre, por el retraso en la publicación de datos, incluido el informe mensual de empleo que se conocerá esta semana.

Los comentarios más restrictivos de las autoridades de la Fed llevaron a los inversionistas a reducir las apuestas sobre un recorte de tasas en diciembre, que los operadores de futuros de fondos federales valoran ahora con una probabilidad de apenas el 40 por ciento.

El vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, dijo el lunes que el organismo necesita “proceder con cautela” con cualquier recorte adicional de las tasas, mientras relaja su política monetaria hacia un nivel que probablemente deje de ejercer presión a la baja sobre la inflación.

Los inversionistas en renta variable y deuda se centran en cómo las empresas de inteligencia artificial están financiando los centros de datos, mientras crece la preocupación por la posibilidad de que estas estructuras de financiamiento sean menos sólidas de lo que se pensaba.

“Eso está influyendo en lo que está sucediendo en los mercados de crédito con grado de inversión en particular y, por tanto, fluyendo de vuelta a los mercados de bonos”, dijo Guy LeBas, de Janney Montgomery Scott.

El retorno de la deuda a 2 años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de tasas, bajó 1 punto básico, a 3.606%, y el de las notas a 10 años restó 1.7 puntos, a 4.131 por ciento. La seguida curva de rendimiento entre los bonos a 2 y 10 años se estabilizó en 52.3 puntos básicos.