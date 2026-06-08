Bolsas locales sumaron su cuarta jornada en rojo

Las bolsas de valores de México finalizaron con pérdidas la jornada de este lunes, con lo que sumaron su cuarta jornada consecutiva en rojo, afectadas por factores macroeconómicos, técnicos y de cautela de los participantes del mercado.

El índice S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió 0.74% a 65,650.23 unidades. El FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), cayó 0.64% hasta 1,320.10 unidades.

Los índices acumulan caídas de 4.63% para el S&P/BMV y de 4.31% para el FTSE-BIVA en las últimas cuatro jornadas.

En el presente año, los principales referenciales empiezan a reducir sus ganancias. La BMV sube 2.16% y BIVA gana 3.8 por ciento.

Expertos de Banamex escribieron que en el ámbito local, los indices hilaron cuatro sesiones con pérdidas, por una mayor cautela de los inversionistas ante la incertidumbre global y una toma de utilidades en algunas de las emisoras de mayor peso dentro del índice.

Laura Torres, directora de Inversión en IMB Capital Quants, aseguró que “existe cautela entre los participantes debido al acelerado ritmo de la deuda soberana, lo que genera dudas sobre la estabilidad fiscal a largo plazo”.

“Se observó una sesión de rebalanceo de flujos y toma de utilidades que arrastró a los índices”, escribió y añadió que “el mercado ha entrado en una fase de distribución lateral, caracterizada por la ausencia de volumen comprador extranjero de convicción”.

Además, destacó que el mercado opera por presiones externas, incluyendo las fricciones trilaterales con Estados Unidos bajo el T-MEC sobre reglas de origen y economía digital.

La empresa con el mejor rendimiento del principal índice de la BMV, el S&P/BMV IPC, fue Genomma Lab, empresa del sector farmacéutico y de cuidado personal, con 1.50% a 14.93 pesos por acción.

Le siguió Corporación Inmobiliaria Vesta, desarrolladora de naves industriales, con 1% a 59.75 pesos por unidad y Grupo Carso, del empresario Carlos Slim, con 0.88% a 130.93 pesos.

Los papeles que más cayeron fueron los de la financiera Gentera, al caer 4.29% a 39.23 pesos, seguido por Cementos Mexicanos con -2.99% a 21.12 pesos y la minorista Chedrahui, con -2.23% menos a 90.38 pesos.