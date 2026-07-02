El BCE rechaza las peticiones para reducir los niveles de capital de los bancos

El ⁠Banco Central Europeo (BCE) rechazó este jueves las peticiones ⁠del sector de reducir los requisitos de capital de los bancos, argumentando que los requisitos actuales son necesarios por motivos ⁠de seguridad y no limitan ⁠la concesión de créditos.

El Gobierno de Estados Unidos lleva un año flexibilizando la regulación bancaria, y las entidades crediticias europeas han estado instando al BCE —que supervisa a más de 100 de los bancos más importantes de la zona del euro, compuesta por 21 países— a seguir su ejemplo para mantener la igualdad de condiciones.

"Las preocupaciones de que unos requisitos de capital adecuados puedan socavar la competitividad de los bancos o la concesión de créditos no se ven respaldadas por los datos", dijo Claudia Buch, responsable de supervisión del BCE.

Afirmó que el aumento de los requisitos de capital desde la crisis financiera no ha mermado la capacidad de los bancos para conceder préstamos y que unas sólidas posiciones de capital son esenciales para su funcionamiento.

"No hay indicios ⁠de que la oferta de crédito ⁠se vea limitada por los ⁠requisitos de ‌capital de los bancos", dijo Buch en una comparecencia ⁠ante una comisión del Parlamento Europeo en Bruselas.

De hecho, las entidades crediticias disponen de tanto margen de capital que han podido mantener una ratio de reparto de dividendos en torno al 50%, señaló.

Aunque no se deberían reducir los niveles de capital, sí que se podría simplificar la forma de calcular ⁠los requisitos y reducir el número de reservas de seguridad, añadió Buch.