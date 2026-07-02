Aguascalientes entre los destinos con mayor ocupación hotelera del país

Aguascalientes se colocó entre los seis destinos del interior de México con mayor ocupación hotelera durante el primer cuatrimestre de 2026, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (DATATUR), de la Secretaría de Turismo federal.

Este resultado refleja que cada vez más personas eligen visitar Aguascalientes, no solo durante la Feria Nacional de San Marcos, sino a lo largo de todo el año, gracias a la amplia oferta de eventos deportivos, congresos, actividades culturales y espectáculos que mantienen en movimiento la actividad turística.

El logro es aún más significativo considerando que Aguascalientes compite con destinos de gran afluencia turística, como playas y Pueblos Mágicos, debido a una estrategia que ha diversificado su oferta y mantiene una agenda permanente de eventos que atrae visitantes de todo el país.

Quienes visitan Aguascalientes encuentran un estado seguro, con excelente conectividad, servicios turísticos de calidad y la posibilidad de disfrutar múltiples atractivos en distancias muy cortas, lo que convierte a la entidad en un destino ideal para viajes de fin de semana, turismo de reuniones, eventos deportivos y actividades culturales.

Esta dinámica beneficia directamente a hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios, fortaleciendo la economía local y consolidando a Aguascalientes como uno de los destinos turísticos más competitivos del país.