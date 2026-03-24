Tribunal de EU declara a Meta responsable de poner en peligro a menores de edad

Un jurado de Nuevo México declaró el martes al gigante de las redes sociales Meta como responsable de poner en peligro a menores de edad al hacerlos vulnerables a depredadores en sus plataformas, informó la compañía.

El veredicto, que crea un precedente, fue emitido al cabo de un juicio de seis semanas en el que el estado acusó a la empresa matriz de Facebook e Instagram de no proteger a los menores del abuso sexual y la trata de personas.

El grupo californiano fue condenado a pagar 375 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.