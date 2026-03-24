Diésel caro provocará espiral inflacionaria, advierten transportistas

Guadalajara, Jal. El incremento que ha tenido el precio del diésel en las últimas tres semanas, ya golpea las finanzas del sector transportista en Jalisco, que advierte un aumento inmediato en sus costos operativos y anticipa que este impacto será trasladado al consumidor final.

Alfredo Cárdenas Garza, asesor del Consejo Nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), señaló a El Economista que el encarecimiento del combustible, -que ha pasado de 22 a 28 y hasta 30 pesos por litro, representa un aumento de entre 10% y 15% en los costos del transporte de carga.

Advirtió que ante este escenario, empresas del sector ya iniciaron conversaciones con sus clientes para ajustar tarifas y recuperar gastos no contemplados.

"Esperábamos que las autoridades dijeran que iban a modificar un poquito o iban a controlarlo pero no; entonces, yo creo que ya todos estamos hablando con nuestros clientes, nuestros usuarios para que nos den oportunidad de incrementar el costo (del transporte), cuando menos la recuperación del gasto que no teníamos contemplado", expresó el también fundador de Transportes Innovativos.

Espiral inflacionaria

Cárdenas Garza resaltó que el incremento en el precio del combustible, podría generar presiones inflacionarias en cadena.

"Lo vamos a repercutir, y eso que vamos nosotros a empezar a repercutir, en unos 15 días nos va a pegar de regreso, porque entonces todo lo que vamos a pedir ahorita es por el diésel, pero mañana van a empezar a subir las llantas, las refacciones, los camiones y todo lo que nosotros usamos, incluyendo la canasta básica. Va a ser una espiral inflacionaria", enfatizó el empresario.

De acuerdo con el asesor del Consejo Nacional de Canacar, cada viaje podría encarecerse entre 3,000 y 5,000 pesos adicionales, lo que eventualmente se reflejaría en el precio final de bienes y servicios.

“El usuario final es quien va a terminar pagando, aunque nosotros también somos usuarios”, subrayó.

Causas del alza

Alfredo Cárdenas mencionó que además del entorno internacional, hay factores internos que agravan la situación, entre ellos, restricciones en la importación de diésel y condiciones de suministro que limitan la oferta.

Añadió que la falta de alternativas en el abastecimiento y la concentración en el suministro, han dejado a los transportistas con poco margen de maniobra frente al incremento de precios.

Operación en riesgo

El encarecimiento del combustible también comienza a poner en riesgo la operación de las empresas, especialmente aquellas con márgenes más ajustados.

“Si no repercutimos los costos, ya no podemos trabajar; tendríamos que dejar los camiones parados porque no hay flujo para comprar diésel tan caro”, advirtió el líder transportista.

Cárdenas hizo un llamado a las autoridades para implementar estrategias que mitiguen el impacto ya que, dijo, el autotransporte es un eslabón clave para la economía nacional y para estados exportadores como Jalisco.

“Queremos seguir trabajando y que México siga siendo un país exportador, y Jalisco principalmente, pero necesitamos apoyo”, puntualizó.