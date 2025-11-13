Bolsa mexicana retrocede y extiende la toma de utilidades

Las bolsas de valores de México descendieron con fuerza por segundo día seguido. Los índices bursátiles locales extendieron la toma de utilidades, tras haber marcado un récord de cierre en la sesión del martes. Las acciones de Quálitas lideraron las caídas.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, perdió 1.05% con 62,529.44 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 1.12% a 1,245.52 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de la aseguradora Quálitas, con 4.30% a 171.32 pesos, seguida por Grupo Bimbo, con 2.32% a 61.11 pesos, y Grupo Financiero Inbursa, con 2.27% a 43.05.

Las bolsas cayeron con fuerza por segundo día consecutivo, con los índices alejándose de los máximos de cierre que alcanzaron en la sesión del martes. Tras esta caída, la sólida ganancia del S&P/BMV IPC en lo que va del año se ha reducido a 26.05 por ciento.