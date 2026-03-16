México se centrará en permanencia del T-MEC y eliminación de aranceles en su diálogo con EU: Ebrard

Ante el próximo arranque de la ronda del diálogo bilateral entre México y Estados Unidos sobre el acuerdo comercial de Norteamérica (T-MEC), el gobierno federal determinó en centrarse en proponer la permanencia de este tratado, y la eliminación de aranceles.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, adelantó a través de su cuenta de la red social X, breves detalles sobre el plan aprobado por la presidenta Sheinbaum rumbo a la revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

"Plan aprobado por la presidenta Sheinbaum rumbo a la revisión del T-MEC: martes habrá reunión previa vía Zoom; miércoles tendrá lugar la primera ronda de conversaciones con EU. México propondrá la permanencia del TMEC y la eliminación de aranceles. Cabeza fría y firmeza nos guiarán", dijo el funcionario en su publicación en X.

Más temprano, en su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo comentó que se espera ⁠llegar a "muy buen término" ⁠con Estados Unidos al inicio del proceso de revisión bilateral del acuerdo.

La mandataria dijo que esperarán el "mejor momento" para tener una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump sobre el asunto.

"Buscamos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y la tenemos en seguridad, en comercio. ⁠Ahora inician estas conversaciones ⁠y esperamos ⁠llegar a muy buen término", dijo Sheinbaum

El T-MEC está vigente desde 2020, cuando reemplazó el Tratado de Comercio de América del Norte (TLCAN), que convirtió la región en uno de los bloques ⁠comerciales más grandes del mundo.

Cabe recordar que el titular de la Secretaría de Economía había comentado el pasado jueves 5 de maro que el diálogo con autoridades estadounidenses se realizaría este lunes 16, sin embargo, la ronda bilateral se llevará a cabo el miércoles 18 de este mes en las instalaciones de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en Washington.

Desde el año pasado, México realizó consultas con al menos 30 sectores productivos, para escuchar sus intereses, preocupaciones y también sus propuestas en relación a la revisión del T-MEC. Entre estos temas ha destacado la exigencia de que Estados Unidos quite los aranceles vigentes, se revise el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y se establezcan reglas de origen flexibles.