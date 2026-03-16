La AFAC investiga incidente de globo aerostático en Teotihuacan

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó esta tarde que ya inició la investigación correspondiente acerca del incidente de un globo aerostático en el municipio de Teotihuacán, Estado de México, en el que dos personas presentaron quemaduras por descarga eléctrica.

En un breve comunicado, detalló que este lunes 16 de marzo, a las 08:40 horas, el globo tuvo un impacto con cableado de energía eléctrica.

“En la aeronave con matrícula XA-OZY, de la empresa Happy Puerto, viajaban dos personas que presentaron quemaduras por descarga eléctrica, las cuales fueron trasladadas a la Ciudad de México para su atención en un hospital privado”, explicó.

Dicha empresa ofrece experiencias turísticas en globo en torno a la zona arqueológica de Teotihuacan.

(Información de Alejandro de la Rosa.)