Bolsa mexicana perfila tercer avance consecutivo; destaca acción de Quálitas

Las bolsas de valores de México avanzan por tercera jornada consecutiva en la sesión de este martes. Los índices accionarios locales suben, manteniendo el impulso por las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) estadounidense bajará su tasa de interés en diciembre.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanza 0.51% a 62,840.07 unidades, mientras que el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), se mueve 0.56% a 1,250.50.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores perfilan avances, liderados por las acciones de la aseguradora Quálitas, con 5.03% a 189.02 pesos. También suben con fuerza Cemex, que sube 3.06% más a 19.17 pesos, y Vesta, que gana 2.70% a 57.02 pesos.

"Esperamos que la recuperación del S&P/BMV IPC continúe, la superación del nivel de 62,500 puntos establecerá una señal técnica favorable. La resistencia se ubica en 63,200 unidades. Por otro lado, el soporte se sitúa en 61,400 enteros", destacó Análisis Banorte en un reporte.

El gobernador de la Fed Christopher Waller se sumó ayer a otros funcionarios que apoyan la posibilidad de bajar la tasa en diciembre. Según la herramienta FedWatch, de CME, que sigue los futuros de la tasa, en diciembre, un recorte de 25 puntos base sería 84.9% probable.

En el aspecto local, tras unos datos de inflación por encima de lo esperado que no alteraron la expectativa de que el Banxico también bajará la tasa en diciembre, el INEGI dio a conocer que las ventas minoristas no variaron en septiembre y crecieron 3.3% en su tasa interanual.