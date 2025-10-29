Bolsa mexicana opera con ligero avance; las acciones de Volaris caen con fuerza

Las bolsas de valores de México negocian con avances la mañana de este miércoles. Los índices suben tras el final de la temporada local de reportes del tercer trimestre, en un mercado que aguarda la decisión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.13% a 62,878.95 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.08% a un nivel de 1,250.91 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice referencia se observan comportamientos mixtos. Las ganancias las lideran los títulos de la minera Grupo México, con 3.31% más a 161.17 pesos, seguidas por las de PINFRA, con 2.59% a 246.90 pesos, e Industrias Peñoles, con 8.67% en 755.51.

Por el lado contrario, en las pérdidas, destaca la caída de Volaris, que cede 6.28% a 11.79 pesos, después de que el gobierno estadounidense revocó la aprobación de 13 rutas de firmas mexicanas hacia su territorio y canceló vuelos combinados de pasajeros y de carga.

A pesar de esa caída, los analistas de Banorte esperan que el sesgo de recuperación del índice prevalezca, tras superar el nivel de 62,480 puntos. "En este contexto, el objetivo que enfrentará está ubicado en los 63,130 enteros. El nivel de soporte se localiza en 62,000 puntos".